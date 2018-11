Mladoletnim in opitim je alkohol v lokalih še vedno preveč dostopen

Ljubljana, 26. novembra - Mladoletne osebe in opiti lahko danes v lokalih kljub prepovedi sorazmerno lahko pridejo do alkohola, slednje pa bo mogoče spremeniti le s skupno in usklajeno akcijo vseh pristojnih, so ugotavljali na današnji okrogli mizi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o odgovorni strežbi alkohola.