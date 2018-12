Leto 2018: Zahodni Balkan kljub premikom ostaja možno žarišče kriz

piše Vesna Rojko

Skopje/Beograd/Priština/Sarajevo/Bruselj, 19. decembra - V letu, ko je EU skušala oživiti širitveni proces z novo strategijo za Zahodni Balkan, je Makedonija po letih spora z Grčijo sklenila sporazum o imenu, a njegova uresničitev ni gotova. Odnosi med Srbijo in Kosovom so se zaostrili, v BiH volitve niso prinesle sprememb. Regija, kjer se križajo interesi Rusije in ZDA, tako ostaja možno žarišče kriz.