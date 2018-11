Največji problem lovcev visok načrt odstrela jelenjadi in srnjadi

pripravila Lili Pušnik Čede

Ljubljana, 28. novembra - Lovci se v Sloveniji soočajo z več izzivi, največjo težavo v zadnjih letih pa vidijo v visokem načrtu odstrela jelenjadi in srnjadi, ki jim ga nalaga kmetijsko ministrstvo. Lovci nanj nimajo nobenega vpliva, čeprav opozarjajo, da so populacije te divjadi relativno nizke in da niso sposobni realizirati odstrela, so povedali v Lovski zvezi Slovenije.