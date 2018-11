Združeni arabski emirati pomilostili Britanca, ki so ga obsodili zaradi vohunjenja

Abu Dabi, 26. novembra - Združeni arabski emirati so danes oprostili britanskega raziskovalca, ki so ga prejšnji teden zaradi vohunjenja obsodili na dosmrtno ječo. Kot navaja uradno sporočilo, je 31-letni Matthew Hedges med več 700 zaporniki, ki jih je ob nacionalnem prazniku pomilostil predsednik Šejk Kalifa bin Zajed al Nahjan. Na Otoku so se za pomilostitev zahvalili.