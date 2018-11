V Parizu ob koncu tedna demonstracije rumenih jopičev

Pariz, 24. novembra - V Franciji protestniki že več dni zaradi visokih cen bencina blokirajo številne cestne povezave po državi. Ob koncu tedna so protesti proti visokim cenam bencina in predsedniku države Emmanuelu Macronu napovedani tudi v prestolnici Pariz. Danes je tu že izbruhnilo več spopadov med protestniki in policijo, poročajo tuje tiskovne agencije.