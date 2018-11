Zastoj med Lukovico in Blagovico se skrajšuje

Ljubljana, 24. novembra - Zastoj med Lukovico in Blagovico zaradi zapore dela štajerske avtoceste - ta je med Blagovico in Vranskim v smeri proti Mariboru zaradi vzdrževalnih del zaprta do nedelje do 16. ure - se skrajšuje in je trenutno dolg le še nekaj več kot kilometer, je razvidno iz podatkov Prometno-informacijskega centra. Zjutraj je dosegel skoraj osem kilometrov.