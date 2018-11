V Stockholmu podelili alternativno Nobelovo nagrado

Stockholm, 23. novembra - Na slovesnosti v Stockholmu so danes dvema pravnikoma iz Gvatemale, ki se borita proti korupciji in zlorabi oblasti, Thelmi Aldani in Ivanu Velasquezu podelili letošnjo nagrado Rights Livelihood, t. i. alternativno Nobelovo nagrado, poroča nemška tiskovna agencija dpa.