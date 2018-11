Objavljeni razpisi za generalnega direktorja CD, ravnatelja ljubljanske Opere in direktorja gledališkega inštituta

Ljubljana, 23. novembra - Ministrstvo za kulturo je na svoji spletni strani objavilo razpise za delovno mesto generalnega direktorja Cankarjevega doma (CD), ravnatelja javnega zavoda Slovensko narodno gledališče (SNG) Opera in balet Ljubljana ter direktorja javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut (Slogi). Razpisi so odprti do 24. decembra.