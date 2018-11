Praznični čas lahko polepšate tudi socialno šibkejšim

Ljubljana, 24. novembra - Prihajajoči decembrski prazniki so tudi čas veselja in obdarovanja. Številne dobrodelne akcije in projekti, nekateri so se že začeli, predstavljajo priložnost, da ljudje pomagajo in obdarujejo tudi socialno šibkejše. Med drugim lahko postanejo božiček za en dan, otrokom uresničijo želje, obdarujejo brezdomce ali podarijo hrano.