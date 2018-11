Vlada sprejela predlog novele zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik

Ljubljana, 23. novembra - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela predlog novele zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije. Za izvedbo postopkov za popolno in trajno opustitev rudarskih del podaljša do konca leta 2019, rok za izvedbo postopka likvidacije družbe Rudnik Trbovlje-Hrastnik pa do 31. decembra 2020.