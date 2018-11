Gerhard Richter ostaja najpomembnejši umetnik na seznamu Kunstkompass

Köln, 24. novembra - Nemški slikar Gerhard Richter se je kot najpomembnejši umetnik ponovno uvrstil na vrh seznama Kunstkompass, ki od leta 1970 velja za barometer v umetnosti. Slikar iz Kölna je na prvem mestu že 15 let. Na drugem mestu ostaja ameriški umetnik Bruce Nauman. Na tretjem in četrtem mestu pa sta se zamenjala Georg Baselitz in Rosemarie Trockel.