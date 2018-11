Skupina Intereuropa v devetmesečju s 24-odstotno rastjo dobička

Koper, 22. novembra - Logistična skupina Intereuropa je v devetih mesecih ustvarila 119,2 milijona evrov prihodkov od prodaje in 4,2 milijona evrov čistega dobička. To na letni ravni predstavlja osem- oz. 24-odstotno rast. Dobiček iz poslovanja se je medtem zvišal za pet odstotkov na 6,1 milijona evrov. S poslovanjem so se danes seznanili nadzorniki Intereurope.