Vlada s posebnim projektom za pripravo predsedovanja Svetu EU

Ljubljana, 22. novembra - Vlada je danes vzpostavila poseben vladni projekt, namenjen pripravi in izvedbi slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Za vodjo projekta je bil imenovan državni sekretar za evropske zadeve v kabinetu predsednika vlade Igor Mally, so dodali.