Odprti ateljeji že četrtič vabijo v ustvarjalne prostore Tobačne tovarne

Ljubljana, 22. novembra - Umetniki in oblikovalci, ki ustvarjajo v stari Tobačni tovarni, so letos že četrto leto pripravili Odprte ateljeje, s katerimi želijo predstaviti svojo produkcijo širši javnosti. Poleg vodenega ogleda ateljejev so pripravili bogat spremljevalni program, ki med drugim vključuje pogovor o prihodnosti Tobačne. Odprtje bo drevi ob 18. uri.