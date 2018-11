Za implementacijo načrta za energetsko tehnologijo pomembno sodelovanje

Dunaj, 25. novembra - Minuli teden je na Dunaju potekala konferenca o implementaciji načrta za energetsko tehnologijo, ki ga je zasnoval generalni direktorat Evropske komisije za energetiko. Govorili so tudi o tem, kako doseči cilje k energetskemu prehodu do leta 2030 in 2050, so sporočili iz Bruslja, kjer poudarjajo pomen sodelovanja za implementacijo načrta.