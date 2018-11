Vlada potrdila predlog novele zakona o izvrševanju proračuna

Ljubljana, 22. novembra - Vlada je danes potrdila predlog novele zakona o izvrševanju proračuna, ki pa do začetka vladne seje med koalicijskimi strankami še ni bil povsem usklajen. Ali so na seji vanj vnesli kakšne spremembe, ni znano. Vlada je prek Twitterja sporočila le, da predlog novele ureja tudi povprečnino in letni dodatek za upokojence.