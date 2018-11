V Italiji predvajajo film, ki obuja spomin na poboje v fojbah

Rim/Trst, 22. novembra - V kinih v Italiji predvajajo film Red Land - Rosso Istria, ki želi javnost spomniti na smrti, ki so jih med in po drugi svetovni vojni na Tržaškem zagrešili partizani. Desnica ob tem glasno poudarja, da so bili ti dogodki desetletja namerno zamolčani, nekateri spletni komentatorji pa na drugi strani režiserja obtožujejo fašizma oz. revizionizma.