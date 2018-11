Zaradi viroz omejitve obiskov na nekaterih oddelkih celjske in slovenjgraške bolnišnice

Slovenj Gradec/Celje, 22. novembra - Zaradi povečanega števila črevesnih okužb pri otrocih so na oddelku za pediatrijo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec od danes do preklica obiski bolnikov omejeni. V celjski bolnišnici pa so zaradi večjega pojava virusnih obolenj od danes do preklica omejili obisk novorojenčkov in njihovih mamic.