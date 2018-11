Moskva, 22. novembra - V starosti 62 let je umrl šef ruske vojaške obveščevalne službe GRU Igor Korobov, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Korobov, ki je GRU vodil od leta 2016, je umrl v sredo po dolgi in hudi bolezni, so ruski mediji povzeli sporočilo obrambnega ministrstva.