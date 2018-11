V Dvorcu Rakičan že deveta konferenca Prehrana, gibanje, zdravje

Murska Sobota, 21. novembra - Na tridnevni mednarodni znanstveni konferenca Prehrana, gibanje, zdravje v Raziskovalno izobraževalnem središču Dvorec Rakičan obravnavajo 144 prispevkov avtorjev iz Slovenije, Avstrije, Španije, Kitajske in Rusije. Omenjena področja proučujejo interdisciplinarno, pri njihovi obravnavi pa prehajajo od raziskovanja do prakse in obratno.