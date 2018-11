V Milanu razstava, posvečena prepoznavnemu anonimnežu Banksyju

Milano, 22. novembra - V milanskem Muzeju kultur je na ogled razstava The Art of Banksy. A visual protest. Gre za prvo samostojno razstavo, s katero se popularnemu priljubljenemu in anonimnemu uličnemu umetniku, znanemu kot Banksy, poklanja javna institucija izven Velike Britanije, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Na ogled bo do 14. aprila 2019.