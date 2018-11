V Tadžikistanu obsodili morilca štirih kolesarjev

Dušanbe, 21. novembra - Tadžikistansko vrhovno sodišče je danes na dosmrtni zapor obsodilo džihadista Islamske države zaradi organizacije napada na štiri zahodne turiste, ki so bili poleti ubiti na kolesarskem izletu. Huseina Abdusamadova so obsodili v več točkah obtožnice, tudi zaradi terorizma, zaradi umora dveh ameriških, nizozemskega in švicarskega turista.