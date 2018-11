Endokrinologi poudarili pomen hormonov za življenje

Ljubljana, 21. novembra - Hormoni so izjemno pomembni za življenje, kljub temu pa javnost večinoma ni seznanjena s pravilnimi podatki s tega področja, menijo v Združenju endokrinologov Slovenije. Pred prihajajočim šestim Endokrinološkim kongresom so zato opozorili na aktualno problematiko in bolezni s področja endokrinologije.