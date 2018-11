Mariborska dopinška zadeva še vedno v fazi preiskave

Maribor, 21. novembra - Očitki zoper zdaj že nekdanjega zdravstvenega delavca na pljučnem oddelku Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Borisa Špesa in atletskega trenerja Igorja Šalamuna, osumljena prometa z nedovoljenimi snovmi v športu, so še vedno v fazi preiskave. Kot so za STA pojasnili na mariborskem sodišču, sta oba tudi še vedno v hišnem priporu.