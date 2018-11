Ekipa SN: Kek in NZS dogovorjena za sodelovanje

Ljubljana, 21. novembra - Ni skrivnost, da je Matjaž Kek trenutno praktično edini resen kandidat za selektorja slovenske nogometne reprezentance. Časnik Ekipa SN pa danes poroča, da sta se Kek, ki je nazadnje spisal nogometno pravljico na Reki, in Nogometna zveza Slovenije že dogovorila vse malenkosti in podrobnosti in da je to, kar je javnosti znano, zdaj tudi dogovorjeno.