Z evropskim sredstvi spodbujana lokalna uporaba lesa za manjše onesnaževanje

Innsbruck, 24. novembra - Štiri slovenske javne in zasebne investicije so v projektu CaSCo, ki spodbuja uporabo lokalnega lesa v alpskem prostoru, ta teden v Innsbrucku prejele priznanje za inovativne dosežke na področju lokalne uporabe lesa. Kot so poudarili, povečevanje lokalne uporabe lesa lahko pomembno prispeva k manjšemu onesnaževanju z ogljikovim dioksidom.