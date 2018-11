Voznik tovornega vozila z nezloženim dvigalom lomil veje in trgal električne kable

Novo mesto, 20. novembra - Skozi Tribuče se je v ponedeljek okoli 15. ure peljal 54-letni voznik tovornega vozila z dvigalom, ki ni imel zložene roke dvigala. Med vožnjo je potrgal električne in telefonske kable, poškodoval strehi dveh stanovanjskih hiš in drog napeljave ter lomil veje dreves. Novomeški policisti so tovorno vozilo zasegli, okoliščine pa še preiskujejo.