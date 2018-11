Predlog za povrnitev denarja iz davčnih oaz končal pot v DZ

Ljubljana, 20. novembra - Poslanci so danes soglasno s 66 glasovi potrdili sklep matičnega odbora, da predlog zakona o vračilu denarnih sredstev v Slovenijo iz posameznih davčnih oaz, ki so ga pripravili v državnem svetu, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Namen predloga so načeloma podprli, so mu pa med drugim očitali, da ni strokoven in ni skladen z ustavo.