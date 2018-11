Hrvaški tenisači želijo na pesku maščevati poraz nogometašev

Lille, 21. novembra - Francija in Hrvaška bosta odigrali zadnji finale Davisovega pokala v starem formatu. Konec tedna oziroma od petka do nedelje se bosta na peščeni podlagi na stadionu Pierre Mauroy v Lillu potegovali za enajsti naslov v zgodovini Francije in drugega za Hrvaško.