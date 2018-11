Policisti zasegli poltretji kilogram posušenih rastlin, verjetno konoplje

Murska Sobota, 20. novembra - Policisti so v ponedeljek med hišno preiskavo pri 52-letnem občanu Murske Sobote našli in zasegli okoli dva kilograma in pol zeleno-rjavih rastlin. Sumijo, da so našli prepovedano konopljo. Vrednost takšne količine prepovedane droge naj bi bila približno 10.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.