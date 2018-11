Na Občini Ajdovščina prejeli pošiljko z belim prahom

Ajdovščina, 20. novembra - Danes okrog 9. ure se je iz ene izmed danes prispelih pisemskih pošiljk, ki so jih prejeli na Občini Ajdovščina, vsul bel prah. O tem so obvestili policijo in ostale pristojne službe, ki so za tamkajšnjih 23 zaposlenih odredili karanteno. Uslužbenki na vložišču, ki sta bili v stiku z belim prahom, pa sta izolirani v posebnem prostoru.