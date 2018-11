Švedska akademija imenovala pet novih članov odbora za Nobelovo nagrado za literaturo

Stockholm, 19. novembra - Švedska akademija, ki jo je zaradi spolnega škandala zapustilo več članov, je imenovala pet novih, zunanjih članov odbora za Nobelovo nagrado za literaturo. To so postali pisateljica in prevajalka Gun-Britt Sundstrom, založnik Henrik Petersen in literarni kritiki: Mikaela Blomqvist, Rebecka Karde in Kristoffer Leandoer.