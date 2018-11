Bencin in dizelsko gorivo se bosta pocenila

Ljubljana, 19. novembra - Regulirani pogonski gorivi, neosvinčeni 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo, se bosta na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest v torek precej pocenili. Liter bencina bo cenejši za pet centov in bo stal 1,269 evra, dizelsko gorivo pa se bo pocenilo za 1,7 centa na 1,340 evra na liter, je objavilo gospodarsko ministrstvo.