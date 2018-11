Ljubljanska borza: Delnice logistov navzdol

Ljubljana, 19. novembra - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 1,07 milijona evrov prometa. Precej ga je odpadlo na delnice NLB, Krke in Cinkarne. Slednje so pridobile dobra dva odstotka, medtem ko je odstop Madžarske od pogovorov o projektu drugi tir pocenil delnice Intereurope in Luke Koper. Indeks je dan končal tik nad gladino.