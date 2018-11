Ljubljanska ljubiteljska kultura se seli na obronke prestolnice

Ljubljana, 19. novembra - V Šentjakobskem gledališču Ljubljana so predstavili abonma ljubljanske ljubiteljske kulture, ki ga bodo ponudili v četrtnih skupnostih na obrobju prestolnice - v Črnučah, Zalogu in Šentvidu. Abonma obsega predstavi Šentjakobskega gledališča in Šodr tetra, koncerta Pihalnega orkestra Litostroj in APZ Tone Tomšič ter dogodek presenečenja.