Ponekod po državi sneži

Ljubljana/Radlje ob Dravi, 19. novembra - Povolilni ponedeljek je ponekod po državi prinesel sneg do nižin, a za zdaj le za vzorec. Sneži ponekod na Koroškem, Štajerskem in Gorenjskem, medtem ko je na zahodu države in na Primorskem delno jasno. Sneg težav ne povzroča, se pa na prelazih z Avstriji oprijema vozišča. Po napovedih se bo ponoči v notranjosti države sneženje okrepilo.