Finalni turnir elitne skupine na Portugalskem

Nyon, 18. novembra - Finalni turnir elitne skupine nogometne lige narodov se bo skoraj zagotovo odvil na Portugalskem. Kandidaturo za organizacijo so poleg Portugalske oddali še Italijani in Poljaki, a ker se niso uvrstili med najboljše štiri reprezentance - igrali so v skupini A3 skupaj z zmagovalko skupine Portugalsko -, s tem niso izpolnili osnovnega pogoja.