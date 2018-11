Cheste, 18. novembra - Portugalec Miguel Oliveira (KTM) je bil prvi na veliki nagradi Valencie v motociklizmu v razredu moto2 in je potrdil drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Na finalu sezone sta bila na drugem in tretjem mestu Španca Iker Lecuona (KTM) in Alex Marquez (Kalex).