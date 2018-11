Asadove sile zavzele oporišče IS na jugu Sirije

Damask, 17. novembra - Režimske sile sirskega predsednika Bašarja al Asada so danes ponovno zavzele mesto Tulul al Safa, ki naj bi bilo še zadnje zatočišče džihadistične skupine Islamska država (IS) na jugu Sirije. Boji za to mesto so trajali več mesecev, borci IS pa so se umaknili proti vzhodu v puščavo, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice.