Odlična predstava Dobovca, zmaga in končno drugo mesto

Vilnius, 17. novembra - Slovenski prvaki v futsalu, ekipa Dobovec Pivovarna Kozel, so na turnirju skupine A lige prvakov v litovskem Alytusu osvojili drugo mesto. V zadnji tekmi so s 5:4 (3:2) premagali belgijskega prvaka, ekipo Halle-Gooik. Z drugim mestom sicer niso napredovali, so pa s skupno 5. mestom v ligi dosegli lep uspeh.