Pred vrhom koalicije odmeva vprašanje financiranja drugega tira

Ljubljana, 17. novembra - Koalicijski partnerji so pred današnjim širšim posvetom o proračunu in pogajanjih z javnim sektorjem izpostavili že znane zahteve. V DeSUS in SAB poudarjajo izboljšanje položaja upokojencev, v SD zdravstvo. Medtem pa prvak SMC Miro Cerar pričakuje odgovor, kje bodo našli 200 milijonov evrov, ki bi jih za gradnjo drugega tira prispevala Madžarska.