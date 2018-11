Delo: Slovenska kirurga italijanski deklici povrnila sluh

Ljubljana, 17. novembra - Ljubljanski kirurgi so v sodelovanju z italijanskimi in turškimi zdravniki povrnili sluh petletni deklici z vgraditvijo slušnega vsadka v možgansko deblo, piše današnje Delo. Gre za prvo tovrstno operacijo v Sloveniji in zelo redko v Evropi. UKC Ljubljana je namreč eden redkih centrov v Evropi, ki ima ekipo zdravnikov za tovrstne operacije otrok.