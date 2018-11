Luka Stražar: Na cilju se gor samo spremeni v dol

Mojstrana, 17. novembra - Aleš Česen, Luka Stražar in britanski alpinist Tom Livingston so avgusta prvi v zgodovini po severni steni dosegli vrh pakistanskega sedemtisočaka Latok I. Zadnja uspešna odprava na ta težavni vrh se je zgodila pred 40 leti. Česen in Stražar sta imela v petek prvo, razprodano predavanje v Slovenskem planinskem muzeju.