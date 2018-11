Apple in padanje cen nafte poskrbela za slab teden na Wall Streetu

New York, 17. novembra - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili slab trgovalni teden, za kar sta v največji meri kriva razočaranje vlagateljev nad podjetjem Apple in padanje cen nafte. Nafto je pomagal poceniti predsednik ZDA Donald Trump s pritiskom na države članice Opeca naj ne zmanjšujejo proizvodnje.