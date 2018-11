Trump podelil sedem predsedniških medalj svobode

Washington, 16. novembra - Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši danes slovesno podelil svoj prvi paket sedmih predsedniških medalj svobode, to je najvišjega civilnega odlikovanja v ZDA. Med dobitniki so bili posmrtno tudi legendarni glasbenik Elvis Presley, igralec baseballa Babe Ruth in vrhovni sodnik Antonin Scalia.