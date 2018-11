Koper od danes bogatejši za pokrit olimpijski bazen

Koper, 16. novembra - V Kopru so danes slovesno odprli nov pokrit olimpijski bazen ter nov športni park z rekreacijskimi površinami in mestni park. Z 8,1 milijona evrov vredno naložbo, ki si jo je ogledal tudi prvi mož Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec, so po besedah župana Borisa Popoviča izpolnili vse pogoje za naziv olimpijskega športnega centra.