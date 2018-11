Evropsko srečanje Trilateralne komisije v znamenju groženj multilateralizmu

Ljubljana, 16. novembra - V Ljubljani se je popoldne uradno začelo 42. evropsko srečanje Trilateralne komisije, zasebne organizacije, ustanovljene na pobudo Davida Rockefellerja. Več kot 200 vplivnih posameznikov iz Evrope in sveta bo tri dni razpravljalo o izzivih za prihodnost Evrope. V uvodu so bile izpostavljene grožnje multilateralizmu in vrednotam Trilaterale.