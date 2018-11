Inšpektorji v kamnolomih na območju Natura 2000 odkrili številne kršitve

Ljubljana, 16. novembra - Inšpektorji inšpektorata za okolje in prostor so pri nadzoru kamnolomov in dnevnih kopov v območjih Natura 2000 ugotovili številne kršitve. Kot so sporočili iz okoljskega ministrstva, so inšpektorji preverili 15 kamnolomov in tri gramoznice, kršitve pa so ugotovili pri 13 zavezancih. Največ jih ni imelo opravljenih meritev emisij hrupa v okolje.