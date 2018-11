Ankete večini gorenjskih občin obetajo župana že v prvem krogu volitev

Kranj, 16. novembra - Javnomnenjska anketa o županskih volitvah, ki jo je danes objavil Gorenjski Glas, v Kranju kaže na drugi krog med Matjažem Rakovcem in Iztokom Puričem. Večini gorenjskih občin pa anketa obeta, da bodo župana dobile že v prvem krogu. V Tržiču in Radovljici se kaže velika podpora aktualnima županoma, napeto pa bo v Škofji Loki in na Jesenicah.