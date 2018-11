Slovenski badmintonisti v Brežicah za odličja in točke

Brežice, 16. novembra - Danes se je v Brežicah s kvalifikacijami začel drugi mednarodni turnir v badmintonu v Sloveniji, ki šteje za svetovno lestvico. Letos bo na turnirju nastopilo 150 tekmovalcev iz 30 držav, cilj Slovencev so odličja pred domačimi navijači. Glavni del turnirja bo v petek, v soboto so na sporedu četrtfinali in polfinali, v nedeljo še finalni boji.